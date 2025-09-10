Израиль в лидерах по ожидаемому найму работников в связи с новыми технологиями

Квартальный опрос занятости компании ManpowerGroup показал, что в ближайшем квартале 27% израильских работодателей планируют увеличить штат компании, по сравнению с лишь 9%, которые прогнозируют сокращение штата.

Разрыв в 18% между этими прогнозами – самый высокий показатель в опросах ManpowerGroup с начала войны, сообщат The Marker.

Работодатели, увеличивающие найм, назвали основными причинами увеличения "последствия технологического прогресса" (34%), "изменения требуемых навыков" (33%), "расширение компании" (33%), "выход компании в новые сферы деятельности" (29%) и "замещение вследствие увольнений" (24%).

По увеличению количества сотрудников в связи с технологическим прогрессом Израиль занимает второе место в мире, уступая только Индии (36%), и значительно опережая такие страны, как США (27%), Германия (22%), Франция (19%) и Нидерланды (18%). В Китае этот показатель – 33%, в Японии – 32%, в Сингапуре 28%.

Больше всего работодателей ожидают роста найма в сфере транспорта и логистики (38%). В хайтеке этот показатель составляет 29%, в финансовом секторе и в сфере недвижимости – 27%, в сфере связи – 12%, в промышленности – 11%, в энергетике и общественных услугах – 4%, а в медицине – 0%.