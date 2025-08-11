"Битуах Леуми" перевел выплаты на учебу более чем 278 тысячам израильских детей

11 августа была произведена выплата на учебу ("маанак лимудим") от Института национального страхования. Выплату получили более чем 278 тысяч израильских детей, общая сумма составила около 328 миллионов шекелей.

"Маанак лимудим" перечисляется семьям, имеющим право на эти пособия, и призван помочь родителям в приобретении для детей школьных принадлежностей, одежды и учебников к новому учебному году.

Пособие предоставляется семьям с четырьмя и более детьми, получающим дополнительно одно из следующих пособий: алименты от "Битуах леуми", пособие по прожиточному минимуму, пособие по утрате кормильца, пособие по инвалидности или пособие по старости. Кроме того, "маанак лимудим" перечисляется родителям-одиночкам.

В прошлом году "Битуах Леуми" перечислил выплаты на учебу 114880 неполным семьям и 19800 семьям с четырьмя и более детьми, получающими дополнительно одно из социальных пособий. Всего в прошлом году "маанак лимудим" получили 263700 детей, общая сумма составила около 300 миллионов шекелей.

В этом году выплату перечислили 117782 неполным семьям (на 2909 семей больше, чем годом ранее) и 22474 семьям с четырьмя и более детьми (на 2674 семьи больше, чем годом ранее). Общая сумма выплат достигла 328 миллионов шекелей, на 28 миллионов шекелей больше, чем в прошлом году.