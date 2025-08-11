x
11 августа 2025
|
последняя новость: 07:59
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
11 августа 2025
|
11 августа 2025
|
последняя новость: 07:59
11 августа 2025
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Экономика

Минфин ухудшил прогноз по экономике Израиля

Минфин
Экономические прогнозы
время публикации: 11 августа 2025 г., 07:05 | последнее обновление: 11 августа 2025 г., 07:47
Минфин ухудшил прогноз по экономике Израиля
Chaim Goldberg/Flash90

Департамент главного экономиста министерства финансов второй раз за год снизил прогноз темпов роста экономики Израиля на 2025 год. Если январский прогноз говорил о росте ВВП на 4,3%, а июньский – на 3,6%, то в новом прогнозе говорится о росте на 3,1%.

Этот показатель менее оптимистичен, чем последний прогноз Банка Израиля (3,3%), сделанный в июле.

Основная причина ухудшения прогноза – затягивание военных действий и ожидание массового призыва резервистов в третьем и четвертом кварталах 2025 года.

Публикация нового прогноза связана с необходимостью пересмотра госбюджета на 2025 год из-за большей, чем ожидалось, стоимости 12-дневной войны с Ираном и роста расходов на операцию "Колесницы Гидеона" в секторе Газы.

В то же время прогноз на 2026 год повышен с 4,4% до 5,1%, что оптимистичнее прогноза Банка Израиля (4,6%). Вместе с тем, следует отметить, что данный прогноз основан на предпосылке, что к 2026 году война закончится.

Экономика
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Пресса // 06 августа 2025

WSJ: оккупация Газы обойдется Израилю в 35 млрд шекелей ежегодно
// https://www.newsru.co.il/ // Экономика // 08 июля 2025

Агентство Moody's оставило кредитный рейтинг Израиля без изменений