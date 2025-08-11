Штаб семей похищенных призывает парализовать экономику, "Гистадрут" поддержит со стороны

Представители Штаба семей похищенных встретились в понедельник, 11 августа, с председателем "Гистадрута" Арноном Бар-Давидом и руководителями коммерческого сектора для обсуждения участия Всеизраильской федерации профсоюзов во всеобщей забастовке, которую семьи заложников намерены провести в воскресенье, 17 августа.

"Гистадрут", объединяющий 800 тысяч работников, на данном этапе принял решение не объявлять забастовку, однако председатель "Гистадрута" заверил, что он и работодатели поддержат "проявление солидарности со стороны работниц и работников для поддержки семей похищенных и борьбы за возвращение заложников".

Арнон Бар-Давид призвал руководство и рабочие комитеты разрешить всем работникам, которые захотят участвовать в акциях протеста и митинге солидарности 17 августа, действовать "по зову сердца", не нанося ущерба их трудовым правам.

"Если бы я знал, что забастовка – не только однодневная, но и более продолжительная, положит конец этому, остановит войну и вернет заложников, я пошел бы на это. К сожалению, хотя мое сердце разрывается от горя, в этом нет смысла", – пояснил глава "Гистадрута".

Напомним, Штаб семей похищенных призывает к проведению всеобщей забастовки 17 августа. "675 дней плена и войны должны подойти к концу, – сказано в обращении Штаба. – Мы пытались говорить. Мы пытались встречаться. Мы пытались верить, что кто-то на другой стороне слышит нас, но крик 80% израильтян, которые хотят вернуть всех в рамках всеобъемлющей сделки с окончанием войны, не услышан. Молчание убивает, молчание позволяет принести заложников в жертву на алтаре бесконечной войны без цели и без смысла".

Радиостанция "Кан Бет" передала, что сотни частных компаний заявили о готовности поддержать забастовку и позволить своим сотрудникам в этот день не выходить на работу для участия в протестных акциях.