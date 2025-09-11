Завершено разделение частных земель в Сде-Дов. Президент Израиля получит 4,5 квартиры

В среду, 10 сентября, в мировой суд Герцлии была подана окончательная таблица, указывающая, сколько единиц жилья полагается каждому из владельцев прав на частные земли в тель-авивском районе Сде-Дов, на которых ранее располагался аэропорт.

В общей сложности речь идет о 1892 правообладателях и о правах на строительство приблизительно 2500 квартир. Больше всего прав получат адвокаты Рахель Закай, Моше Липка, Элияху Минкович, Галит Розовски и Михаэль Шпетлер, которые вели весь процесс на протяжении многих лет. Они не являются землевладельцами, но каждый из них получит по 25 квартир в качестве гонорара.

Среди тех, кто получит права на квартиры, фигурирует и президент Ицхак Герцог, дед которого, отец его матери Оры, купил земли в этом районе еще до создания государства Израиль. Согласно таблице, президенту достанутся 4,5 квартиры. 9 квартир получат члены семьи Реканати.

Подавляющее большинство землевладельцев имеют право на одну квартиру или на долю квартиры, и для максимизации прав у них есть время до 23 октября, чтобы организоваться в кооперативы, которые будут вести переговоры с застройщиками.