ЦСБ: 40% израильтян старше 20 лет в 2024 году заработали меньше, чем потратили

Социологическое исследование, проведенное Центральным статистическим бюро за 2024 год, показало, что 40% израильтян в возрасте 20 лет и старше зарабатывали меньше, чем тратили.

Среди женщин этот показатель составил 42%, среди мужчин – 39%.

25% были вынуждены обращаться к займам для покрытия расходов на проживание.

В арабском секторе в минус жили 57% населения, в еврейском – 36%.

80% взрослых израильтян сообщили, что были вынуждены в 2024 году сократить расходы или отложить необязательные траты. Почти половина тех, кто живет в минус, превысила кредитный лимит и ушла за рамки разрешенного овердрафта.

Кроме того, 41% были вынуждены просить помощь или займ у семьи и друзей, а 28% - использовали непенсионные сбережения.

43% работающих израильтян были вынуждены увеличить количество рабочих часов, чтобы увеличить доходы.

При этом треть участников опроса сообщили, что при потере основного источника дохода смогут продержаться месяц, и 14% - менее недели.

На этом фоне Банк Израиля сообщает, что за последний месяц средняя ставка по овердрафту выросла с 10,6% до 12,12%.