x
11 сентября 2025
|
последняя новость: 15:51
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
11 сентября 2025
|
11 сентября 2025
|
последняя новость: 15:51
11 сентября 2025
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Экономика

ЦСБ: 40% израильтян старше 20 лет в 2024 году заработали меньше, чем потратили

Бюджет
Финансы
Потребление
время публикации: 11 сентября 2025 г., 14:38 | последнее обновление: 11 сентября 2025 г., 14:38
ЦСБ: 40% израильтян старше 20 лет в 2024 году заработали меньше, чем потратили
Miriam Alster/Flash90

Социологическое исследование, проведенное Центральным статистическим бюро за 2024 год, показало, что 40% израильтян в возрасте 20 лет и старше зарабатывали меньше, чем тратили.

Среди женщин этот показатель составил 42%, среди мужчин – 39%.

25% были вынуждены обращаться к займам для покрытия расходов на проживание.

В арабском секторе в минус жили 57% населения, в еврейском – 36%.

80% взрослых израильтян сообщили, что были вынуждены в 2024 году сократить расходы или отложить необязательные траты. Почти половина тех, кто живет в минус, превысила кредитный лимит и ушла за рамки разрешенного овердрафта.

Кроме того, 41% были вынуждены просить помощь или займ у семьи и друзей, а 28% - использовали непенсионные сбережения.

43% работающих израильтян были вынуждены увеличить количество рабочих часов, чтобы увеличить доходы.

При этом треть участников опроса сообщили, что при потере основного источника дохода смогут продержаться месяц, и 14% - менее недели.

На этом фоне Банк Израиля сообщает, что за последний месяц средняя ставка по овердрафту выросла с 10,6% до 12,12%.

Экономика
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook