Объявлен рабочий конфликт в отделе реабилитации при министерстве обороны

Всеобщая федерация профсоюзов "Гистадрут" объявила о состоянии рабочего конфликта в отделе реабилитации при министерстве обороны: на фоне острого дефицита кадров нагрузка на сотрудников отдела значительно выросла, что приводит к ущербу в предоставлении помощи инвалидам ЦАХАЛа и служб безопасности.

По сообщению "Гистадрута", только в период войны "Железные мечи" количество подопечных отдела реабилитации пополнилось на 22 тысячи человек, и каждый месяц поступает около 1500 новых обращений. Общее количество подопечных отдела реабилитации превысило 82 тысячи человек, и по прогнозам, к концу 2028 года инвалидами ЦАХАЛа и служб безопасности будут признаны до 100 тысяч человек.

При этом значительная часть роста количества пострадавших приходится на людей с психическими травмами, требующих интенсивного, длительного и сложного лечения. Проволочки с предоставлением помощи, длительные очереди и отсутствие специалистов приводят к фрустрации подопечных и к углублению кадрового кризиса в отделе реабилитации. Не имея возможности выдержать постоянные перегрузки люди уходят, а набрать новых работников очень сложно.

При этом речь идет не только о социальных работниках: клиники, центры обслуживания клиентов и отделы социального обеспечения находятся в таком же положении, их сотрудники вынуждены работать с огромным количеством подопечных, которым они просто не могут предоставлять оптимальные услуги.

"Гистадрут" и комитет работников отдела реабилитации сообщают также о фактической приватизации услуг по трудоустройству инвалидов ЦАХАЛа с передачей их внешним структурам. Трудоустройство является центральным и критически важным элементом процесса реабилитации инвалида, а передача этого направления в чужие руки разрывает непрерывность терапевтической цепочки и вредит инвалидам.