Смотрич обещает назначить женщину главным аудитором

Экономика

время публикации: 12 ноября 2025 г., 07:53 | последнее обновление: 12 ноября 2025 г., 07:53
Yonatan Sindel/Flash90

Министр финансов Бецалель Смотрич продолжает добиваться назначения бывшего экономического советника начальника генштаба Махарана Фрозенфара на должность директора бюджетного отдела минфина.

На данный момент комиссия по назначениям уже трижды отклонила кандидатуру Фрозенфара, несмотря на то, что признала его подходящим для должности. Причина отклонений – полное отсутствие женщин на высших должностях в министерстве. Все руководство Министерства финансов, включая 11 глав управлений, укомплектовано мужчинами.

Как сообщает портал ynet, теперь, чтобы добиться назначения Фрозенфара, глава минфина готов обещать назначить женщину на должность главного аудитора министерства, которая должна освободиться в начале 2026 года после окончания каденции Яхели Ротенберга.

Первой женщиной, занимавшей эту должность, была Михаль Абади-Боинджо в 2011-2017 годах.

Проблема неназначения женщин на руководящие должности в правительстве и в министерствах рассматривалась Высшим судом справедливости, постановившим, что министры не могут уклоняться от требований к равенству полов на госслужбе под предлогом того, что речь идет о должностях, требующих доверительных отношений.

