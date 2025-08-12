Объявлена дата пуска второй линии иерусалимского трамвая

В среду, 14 августа, начнутся тестовые проезды по центральной части красной линии иерусалимского трамвая после завершения работ по интеграции в нее новой зеленой линии.

31 августа красная линия возобновит работу в полном объеме на протяжении всех 22 километров, на которых размещены 35 остановок.

В октябре, после завершения осенних праздников, начнутся тестовые проезды по зеленой линии. Дата пуска второй линии столичного трамвая назначена на 30 января 2026 года, через 14,5 лет после пуска первой линии.

Зеленая линия протянется на 20 километров от кварталов Гило и Малха на юге столицы до квартала Гива Царфатит и горы Скопус на севере. В общей сложности на линии будут 42 остановки, включая кампус Еврейского университета на горе Скопус и футбольную арену "Тедди".

Вместе с тем, часть зеленой линии, проходящая через ультраортодоксальные кварталы в районе улицы Бар-Илан и района Гиват-Шауль, откроется не раньше 2027 года из-за вандализма и акций протеста со стороны радикальных ультраортодоксальных активистов.

В 2025 году в столице начались работы по прокладке третьей, синей, линии трамвая протяженностью 31 километр включая 1,9 километра под землей. Ее открытие планируется в 2031 году.