Brussels Airlines: рейс в Израиль вылетел, несмотря на отказ наземных служб обслуживать пассажиров

13 августа авиакомпания Brussels Airlines, входящая в группу Lufthansa, возобновила полеты в Израиль. Накануне сотрудники наземных служб, работающие через компанию Alyzia, отказались обслуживать израильские рейсы до тех пор, пока "не прекратится геноцид в Газе". Свое несогласие с возобновлением полетов в Израиль также выразил профсоюз ACV Puls.

В ответ на протесты авиакомпания объявила, что не будет принуждать сотрудников наземных служб и членов летных экипажей обслуживать израильские рейсы. Рейсы из Брюсселя в Тель-Авив будут обслуживать сотрудники, изъявившие желание работать на этих рейсах.

Авиакомпания в социальных сетях сообщила, что рейс в Тель-Авив вылетел при содействии добровольцев после того, как рабочие отказались загружать багаж.