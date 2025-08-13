А вы знали? Покупки в Duty Free учитываются при расчете ручной клади "Эль-Алем"

В израильских социальных сетях широко обсуждается сообщение о том, что национальный авиаперевозчик "Эль-Аль" начинает учитывать приобретенные перед вылетом в магазинах беспошлинной торговли Duty Free покупки при расчете разрешенных размеров ручной клади.

Речь идет о товарах, которые пассажир решил взять с собой в самолет, а не оставить в аэропорту, чтобы забрать их по возвращении. Израильтяне, как правило, большие любители шоппинга, и очень многие воспринимают купленные в Duty Free товары как разрешенные по умолчанию для поднятия в салон.

В своде правил провоза багажа на сайте авиакомпании покупки в Duty Free не упоминаются – в основном разделе. Однако существует сноска "Важно знать", которая открывается по дополнительному клику.

И в списке правил, которые пассажиру "важно знать", четко указано: "Товары из Duty Free, приобретенные в аэропорту, считаются частью багажа и сумок, которые пассажир имеет право пронести на борт".

Newsru.co.il обратился в пресс-службу авиакомпании "Эль-Аль" за разъяснениями по поводу того, когда было принято данное правило, и публиковала ли компания сообщение об изменениях. Представитель "Эль-Аля" сообщил, что данный вопрос в настоящее время выясняется, однако правило, по всей видимости, существовало всегда.

Видимо, авиакомпания не стремилась усложнять жизнь своим клиентам и требовать дотошного его соблюдения – до тех пор, пока речь не идет о многократно завышенном количестве сумок. Поэтому делая покупки в Duty Free стоит учитывать, что вас могут попросить оставить часть купленного в аэропорту, чтобы забрать по возвращении.