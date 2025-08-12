В Париже отстранен от работы авиадиспетчер за лозунг "Свободу Палестине" в сеансе связи с "Эль-Аль"

Министр транспорта Франции Филипп Табаро в своем Х-блоге написал о том, что авиадиспетчер, выкрикнувший лозунг "Свободу Палестине" во время сеанса связи с экипажем самолета "Эль-Аль", временно отстранен от работы.

"Факт подтвердился. Диспетчеру запрещено выполнять свои обязанности до нового распоряжения. В его отношении начата дисциплинарная процедура. Наказание должно соответствовать проступку", – написал министр.

Инцидент произошел утром 11 августа. Вскоре поле вылета самолета израильской авиакомпании из парижского аэропорта Шарль-де-Голль авиадиспетчер во время переговоров с экипажем выкрикнул: "Свободу Палестине!". Авиакомпания "Эль-Аль" незамедлительно подала жалобу на нарушение правил радиосвязи в Управление гражданской авиации Франции.