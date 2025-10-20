x
20 октября 2025
20 октября 2025
Пресса

"А-Коль а-Иегуди": Солдаты из бедуинского подразделения наладили контрабанду сигарет в Газу

Расследование
Контрабанда
время публикации: 20 октября 2025 г., 14:58 | последнее обновление: 20 октября 2025 г., 14:58
"А-Коль а-Иегуди": Солдаты из бедуинского подразделения наладили контрабанду сигарет в Газу
AP Photo/Jehad Alshrafi

Журналистское расследование, проведенное Эльхананом Грунером ("А-Коль а-Иегуди"), рассказывает о налаженной системе контрабанды сигарет в сектор Газы, которую создали офицеры и солдаты бедуинского батальона, дислоцированного на юге Израиля.

Речь идет о нескольких (ставших известными) эпизодах контрабанды, в ходе которых в Газу были переправлены партии сигарет на сотни тысяч шекелей, часть из них доставлялась армейскими автомобилями и грузовиками с гуманитарной помощью, проходящими через КПП "Керем-Шалом".

В ЦАХАЛе признали часть изложенных в статье инцидентов. В одном из случаев было подано обвинительное заключение против командира роты из поселка Абу-Критан и одного из его подчиненных: по данным обвинительного заключения, они вступили в сговор с торговцем из Газы, загрузили на грузовик с гуманитарной помощью 4496 пачек сигарет, получив за это 269 тысяч шекелей наличными.

В другом случае армейский автомобиль и грузовик въехали в Газе в ангар между районом Мауаси и Хан-Юнисом, через какое-то время они покинули ангар и разъехались в разные стороны.

Беспилотный летательный аппарат ЦАХАЛа зафиксировал подозрительную активность, и грузовик был остановлен для проверки: в нем было обнаружено около 7000 пачек сигарет. Водитель признался, что получил сигареты от офицера бедуинского подразделения. Военная полиция так и не приехала за ним, и солдаты были вынуждены его отпустить.

