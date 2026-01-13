x
Экономика

Суд принял к рассмотрению представительский иск против "Исраэйр"

Авиация
Суд
время публикации: 13 января 2026 г., 07:11 | последнее обновление: 13 января 2026 г., 07:11
Суд принял к рассмотрению представительский иск против "Исраэйр"
Olivier Fitoussi/Flash90

Окружной суд Центрального округа в Лоде принял к рассмотрению представительский иск против авиакомпании "Исраэйр" с требованием вернуть пассажирам излишек аэропортового сбора.

Согласно иску, "Исраэйр" не возвращает своим клиентам пропорциональную часть аэропортового сбора в случаях, когда рейс должен был вылетать из 3-го терминала аэропорта Бен-Гурион, но фактически вылетел из 1-го терминала. Разница между сбором в 1-м и 3-м терминалах составляет около 16 долларов.

В свою очередь, "Исраэйр" утверждает, что цена авиабилета – это общая цена, которая не включает отдельного упоминания различных компонентов, составляющих ее, и что авиакомпания не взимает аэропортовый сбор с пассажиров, а оплачивает его из своих средств.

