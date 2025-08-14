Мэрия Тель-Авива отказывается от ТАМА-38

Тель-Авивская муниципальная комиссия по проектированию и строительству утвердила план ТА/5555 для передачи в окружную комиссию.

Комплексный план городской реновации TA/5555 заменяет на территории Тель-Авива генеральный план укрепления зданий на случай землетрясения TAMA-38, адаптируя вопросы городской реновации к генеральному плану города.

План обеспечивает планировочную определенность, прозрачность и четкие указания для выдачи разрешений на строительство, разделяя город на зоны, где можно или нельзя действовать на его основе.

План предлагает два направления - снос и новое строительство или укрепление и уплотнение существующих зданий, обеспечивая квартировладельцам и застройщикам максимальную определенность, прозрачность и четкие указания для выдачи разрешений на строительство.

Также план содержит схему действий для зданий, пострадавших в результате ракетных обстрелов.