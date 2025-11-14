Минфин утроит квоту беспошлинного импорта твердых сыров

Министр финансов Бецалель Смотрич намерен в ближайшие дни подписать указ об увеличении квоты на беспошлинный импорт твердых сыров, желтых сыров и сыров премиум-класса с 6500 тонн до 20 тысяч тонн в год.

Согласно министерству финансов, данный шаг призван снизить цены на сыры, которые более чем вдвое выше среднего показателя по OECD.

В министерстве сельского хозяйства и Молочном совете выступают против данного шага, утверждая, что политика Смотрича приведет к закрытию израильских молочных ферм и переносу производства за границу.