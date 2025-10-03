x
03 октября 2025
03 октября 2025
03 октября 2025
последняя новость: 10:05
03 октября 2025
Экономика

Цены на нефть опустились ниже 65 долларов за баррель

время публикации: 03 октября 2025 г., 08:47 | последнее обновление: 03 октября 2025 г., 08:51
Цены на нефть опустились ниже 65 долларов за баррель
AP Photo/Hasan Jamali

Мировые цены на нефть снижались в течение последней недели, в настоящее время они близки к самым низким за последние четыре месяца: Brent – около 64,4-64,6 доллара, WTI – 60,8-61 доллар за баррель.

В среду-четверг нефть обновляла минимумы с конца мая-начала июня.

Причины текущего снижения цен на нефть – опасения переизбытка предложения перед встречей OPEC+ на выходных и рост запасов в США.

