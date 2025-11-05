Из военной тюрьмы освобожден студент йешивы, арест которого спровоцировал массовые протесты

В среду, 5 ноября, был освобожден из 10-й военной тюрьмы в Бейт-Лиде студент йешивы Ариэль Шамай. Срок его задержание был сокращен до пяти дней.

Задержания Ариэля Шамая за уклонение от призыва в армию стало причиной массовых акций протеста представителей ультраортодоксальной общины.

Депутат Кнессета Моше Гафни сообщил, что поговорил с юношей после его освобождения и пообещал, что ультраортодоксальная община сделает "все возможное, чтобы подобное не повторилось, чтобы молодых людей не сажали в тюрьму за изучение Торы".