x
05 ноября 2025
|
последняя новость: 18:03
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
05 ноября 2025
|
05 ноября 2025
|
последняя новость: 18:03
05 ноября 2025
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Израиль

Из военной тюрьмы освобожден студент йешивы, арест которого спровоцировал массовые протесты

Призыв ультраортодоксов
Акции протеста
время публикации: 05 ноября 2025 г., 17:24 | последнее обновление: 05 ноября 2025 г., 17:24
Военная тюрьма в Бейт-Лиде
Wikipedia.org. Фото: IDF Spokesperson's Unit photographer

В среду, 5 ноября, был освобожден из 10-й военной тюрьмы в Бейт-Лиде студент йешивы Ариэль Шамай. Срок его задержание был сокращен до пяти дней.

Задержания Ариэля Шамая за уклонение от призыва в армию стало причиной массовых акций протеста представителей ультраортодоксальной общины.

Депутат Кнессета Моше Гафни сообщил, что поговорил с юношей после его освобождения и пообещал, что ультраортодоксальная община сделает "все возможное, чтобы подобное не повторилось, чтобы молодых людей не сажали в тюрьму за изучение Торы".

Израиль
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 30 октября 2025

"Нарушение авторских прав": Штаб семей похищенных угрожает судом бастующим ортодоксам
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 30 октября 2025

"Митинг миллиона" против ареста уклонистов заблокирует доступ к Иерусалиму
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 22 октября 2025

Подъезд к базе Бейт-Лид блокирован "харедим", протестующими против ареста уклонистов
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 16 октября 2025

Беспорядки в Иерусалиме и Бейт-Шемеше: задержаны четыре человека