Из военной тюрьмы освобожден студент йешивы, арест которого спровоцировал массовые протесты
время публикации: 05 ноября 2025 г., 17:24 | последнее обновление: 05 ноября 2025 г., 17:24
В среду, 5 ноября, был освобожден из 10-й военной тюрьмы в Бейт-Лиде студент йешивы Ариэль Шамай. Срок его задержание был сокращен до пяти дней.
Задержания Ариэля Шамая за уклонение от призыва в армию стало причиной массовых акций протеста представителей ультраортодоксальной общины.
Депутат Кнессета Моше Гафни сообщил, что поговорил с юношей после его освобождения и пообещал, что ультраортодоксальная община сделает "все возможное, чтобы подобное не повторилось, чтобы молодых людей не сажали в тюрьму за изучение Торы".
