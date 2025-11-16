Министры одобрили изъятие квартир в рамках застройки пострадавших в войну районов
время публикации: 16 ноября 2025 г., 19:04 | последнее обновление: 16 ноября 2025 г., 19:15
Министерская комиссия утвердила правительственный законопроект, который позволит изъятие квартир у владельцев для реализации планов застройки и городского обновления пострадавших в результате войны районов.
Конечно, речь не идет о поголовной конфискации жилья: правительство продвигает программу одновременного восстановления целых кварталов, в том числе домов, не получивших прямого ущерба. Владельцы квартир, не желающие участвовать в программе "выселение-застройка" ("пинуй-бинуй"), смогут продать свои квартиры государству или застройщику – за повышенную цену.
Лишь тот, кто откажется и от участия в проекте, и от продажи своей квартиры до реализации проекта, может лишиться жилья, сообщает экономическое издание "Калькалист".
