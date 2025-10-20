"Битуах Леуми" отменит с 1 января льготный тариф взносов для учеников йешив, подлежащих призыву

Государственная прокуратура проинформировала в воскресенье, 19 октября, Высший суд справедливости (БАГАЦ), что отмена льготного тарифа по взносам в Ведомство национального страхования ("Битуах Леуми") для учеников йешив, уклоняющихся от призыва, вступит в силу 1 января 2026 года.

На текущий момент ученики йешив и колелей, приравненные к студентам вузов, платят взнос в размере 43 шекеля в месяц вместо 130 шекелей, которые платят другие неработающие израильтяне. Однако в отличие от студентов, срок учебы которых ограничен, в йешиве обучение не лимитировано по сроку.

Напомним, что в сентябре 2025 года БАГАЦ удовлетворил иск "Движения за качество власти" и организации "Свободный Израиль", обязав государство прекратить предоставление данной льготы уклоняющимся от призыва "харедим".

Иск основывался на решении БАГАЦа от июня 2024 года, согласно которому правительство не имеет права экономически поощрять уклонение от призыва. Стоимость отменяемой льготы для бюджета "Битуах Леуми" – около 100 миллионов шекелей в год.