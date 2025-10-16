Мэрии Тель-Авива и Иерусалима прогиграли в Верховном суде тяжбу с жителями проектов ТАМА-38

После трех лет судебных разбирательств Верховный суд поставил точку в вопросе взимания муниципалитетами пошлины на прирост стоимости в рамках проектов укрепления зданий от землетрясения ТАМА-38.

Судьи Алекс Штайн, Йосеф Эльрон и Ноам Сольберг постановили, что при расчете пошлины муниципалитет не должен нейтрализовать влияние ТАМА 38 на рост стоимости недвижимости. Иными словами, за базовую стоимость для расчета налога будет должна браться стоимость недвижимости после ТАМА-38.

Это судебное решение фактически отменяет пошлину на прирост стоимости в районах 3 и 4 Тель-Авива, в районе Рехавия в Иерусалиме и в ряде других муниципалитетов, которые продвигали детальные планы в рамках ТАМА 38.

Решение Верховного суда идет вразрез с постановлениями апелляционных комиссий, а также с заключением юридического советника правительства, считавшей, что при расчете пошлины последствия ТАМА-38 не должны браться в расчет.

Решение действительно в случаях, когда детальные планы были утверждены на основе ТАМА 38 и добавили к укрепляемому зданию не более 2,5 этажей.

Кроме того, решение не будет применяться планам, утвержденным после истечения срока действия ТАМА 38.