x
16 октября 2025
|
последняя новость: 19:59
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
16 октября 2025
|
16 октября 2025
|
последняя новость: 19:59
16 октября 2025
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Экономика

Мэрии Тель-Авива и Иерусалима прогиграли в Верховном суде тяжбу с жителями проектов ТАМА-38

Судебные решения
Недвижимость
Верховный суд/БАГАЦ
Налоги
время публикации: 16 октября 2025 г., 19:46 | последнее обновление: 16 октября 2025 г., 19:46
Мэрии Тель-Авива и Иерусалима проиграли в Верховном суде тяжбу с жителями проектов ТАМА-38
Gili Yaari /Flash90

После трех лет судебных разбирательств Верховный суд поставил точку в вопросе взимания муниципалитетами пошлины на прирост стоимости в рамках проектов укрепления зданий от землетрясения ТАМА-38.

Судьи Алекс Штайн, Йосеф Эльрон и Ноам Сольберг постановили, что при расчете пошлины муниципалитет не должен нейтрализовать влияние ТАМА 38 на рост стоимости недвижимости. Иными словами, за базовую стоимость для расчета налога будет должна браться стоимость недвижимости после ТАМА-38.

Это судебное решение фактически отменяет пошлину на прирост стоимости в районах 3 и 4 Тель-Авива, в районе Рехавия в Иерусалиме и в ряде других муниципалитетов, которые продвигали детальные планы в рамках ТАМА 38.

Решение Верховного суда идет вразрез с постановлениями апелляционных комиссий, а также с заключением юридического советника правительства, считавшей, что при расчете пошлины последствия ТАМА-38 не должны браться в расчет.

Решение действительно в случаях, когда детальные планы были утверждены на основе ТАМА 38 и добавили к укрепляемому зданию не более 2,5 этажей.

Кроме того, решение не будет применяться планам, утвержденным после истечения срока действия ТАМА 38.

Экономика
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Экономика // 21 августа 2025

Прецедентное решение органов проектирования: защищенная комната важнее парковки
// https://www.newsru.co.il/ // Экономика // 14 августа 2025

Мэрия Тель-Авива отказывается от ТАМА-38