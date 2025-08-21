Прецедентное решение органов проектирования: защищенная комната важнее парковки

Апелляционная окружная комиссия по проектированию и строительству Центрального округа отменила решение муниципальной комиссии Нетании, и дала разрешение на реализацию проекта городской реновации, в котором часть квартир останется без парковочных мест, отданных под строительство защищенных комнат (МАМАД).

Речь идет о проекте ТАМА-38 для четырехэтажного здания на 12 квартир в центре Нетании, в котором помимо укрепления здания от землетрясения будут добавлены 8 жилых квартир. Застройщик подготовил план, по которому во всех 20 квартирах будут построены защищенные комнаты, но поскольку речь идет об ограниченном участке в центре города, то это строительство сделает невозможным выделение парковочных мест для 8 новых квартир.

Мэрия Нетании отклонила проект, однако апелляционная комиссия изменила это решение, постановив, что "в нынешней ситуации в сфере безопасности нет и не может быть разногласий относительно первостепенной важности защиты здания".

В решении апелляционной комиссии также отмечается, что здание расположено в центре города, в районе, включающем основные транспортные артерии и доступность к системе общественного транспорта". В такой ситуации члены комиссии сочли, что лучше реализовать проект в таком виде, чем не реализовывать его вовсе.