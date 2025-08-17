Перебои с движением поездов продолжатся, но Мири Регев винит демонстрантов

Несмотря на интенсивные работы по ремонту и восстановлению инфраструктуры электроснабжения в районах Ганот и Виткин, нарушенного в пятницу электропоездом, в понедельник продолжатся перебои с движением поездов на ключевых железнодорожных линиях.

Как сообщает "Исраэль а-Йом", нормальная работа возобновится лишь на железнодорожной линии Беэр-Шева – Нетания, остальные железнодорожные линии будут работать лишь частично, а многие станции останутся закрытыми.

В частности, линия Бейт-Шемеш – Нетания будет разделена, линия Ашкелон/Реховот – Биньямина будет работать только до Лода, линия Иерусалим – Герцлия будет работать только до аэропорта Бен-Гурион, линия Беэр-Шева – Кармиэль будет работать только на участке между Кармиэлем и станцией "Хайфа Хоф а-Кармель".

Остальные линии будут работать в обычном режиме, но станции "Кфар-Хабад" и "Ганей-Авив" не будут обслуживаться.

Между центральными станциями будут курсировать бесплатные шаттлы: Лод – Тель-Авив Савидор, Хадера Маарав – Нетания, Тель-Авив Савидор – аэропорт Бен-Гурион (ночной). На линиях Тель-Авив – Хайфа и Тель-Авив – Иерусалим будут добавлены дополнительные автобусы.

Министерство транспорта сообщило, что министр Мири Регев управляет ситуацией с утра четверга. Сама Мири Регев в своем аккаунте в социальной сети Х пишетне о поездах, а о демонстрантах, которые "сжигают дороги и портят инфраструктуру" и "превращают солидарность с нашими заложниками в политическую кампанию".