На восстановление работы "Ракевет Исраэль" потребуется больше недели

Продолжаются перебои в движении поездов по всей стране в результате повреждения электрической инфраструктуры на двух участках. Исполняющий обязанности генерального директора компании "Ракевет Исраэль" Ави Эльмалиах в ходе специальной пресс-конференции сообщил, что для возвращения железнодорожного сообщения к работе в нормальном режиме потребуется примерно полторы недели.

Эту оценку специалисты сделали на основании прогресса ремонтных работ на поврежденных участках, сообщает экономическое издание "Глобс". Эльмалиах в ходе пресс-конференции крайне осторожно выбирал выражения: он признал, что причиной неисправности стал "причастный к инциденту грузовой поезд", добавив, что "проверяются и другие версии".

Тем временем, сайт компании "Ракевет Исраэль" рухнул от обилия заходов: пассажирам, которые пытаются найти уточненное расписание поездов, не удается получить какую-либо информацию. Железнодорожные станции перегружены людьми. Дополнительную проблему создает тот факт, что из-за забастовки Штаба семей похищенных дороги по всей стране перегорожены, но добраться до пункта назначения поездом не получается из-за парализованной системы железнодорожного сообщения.

В "Ракевет Исраэль" было начато внутреннее расследование причин поломок, в котором принимают также участие специалисты министерства транспорта. И.о. гендиректора компании сообщил, что техники освободили одну железнодорожную колею, чтобы обеспечить "максимальное, с учетом обстоятельств, обслуживание".

В настоящий момент линии из Хайфы, Беэр-Шевы и Иерусалима остановлены, для обслуживания пассажиров "Ракевет Исраэль" запустила бесплатные шаттлы, пассажиры также пользуются автобусами: автобусные компании добавили дополнительные автобусы на маршруты, дублирующие маршруты остановленных поездов.

Ави Эльмалиах в ходе пресс-конференции отказался отвечать на большую часть вопросов, включая вопрос о том, почему после первого же обрыва линии электропитания в районе Ганот грузовой поезд с излишне высокой нагрузкой не был остановлен. По его словам, "на начальном этапе не было такой индикации". Вследствие этого поезд последовал дальше и нанес дополнительный ущерб инфраструктуре в районе Нетании.