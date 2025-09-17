Отчет управления инноваций Израиля за 2024 год: рост инвестиций и стагнация кадров

Израильское управление инноваций опубликовало отчет о состоянии сектора высоких технологий за 2024 год с предварительными данными за первую половину 2025 года.

Согласно отчету, в 2024 году экспорт хайтек-продукции продолжил расти несмотря на войну и составил 78 миллиардов долларов (рост на 5,6%), однако весь рост пришелся на хайтек-услуги (программное обеспечение и т.д.), тогда как экспорт товаров высоких технологий остался на том же уровне, что и в 2023 году.

По оценке управления, около 7% израильского экспорта высоких технологий находятся под угрозой негативного влияния введенной американской администрацией импортной пошлины.

В 2024 году и в первой половине 2025 года продолжилось восстановление потока инвестиций в израильские стартапы. Израильские хайтек-компании в 2024 году привлекли 10,6 миллиарда долларов инвестиций, аналогично уровню инвестиций 2019-2020 годов, а за первую половину 2025 года – 7,2 миллиарда долларов. Вместе с тем, следует отметить, что 2 миллиарда долларов были привлечены одной компанией – Safe Superintelligence Ильи Суцкевера. Без этой суммы инвестиции первой половины 2025 года сохраняются на уровне 2024 года.

Второй квартал 2025 года стал одним из лучших по привлечению инвестиций к израильским стартапам – 3 миллиарда долларов без учета денег, полученных компанией Суцкевера.

В то же время продолжается тенденция к сокращению количества раундов мобилизации капитала и увеличению приходящейся на каждый раунд суммы. 55% привлеченного в 2024 году капитала пришлись на раунды выше 50 миллионов долларов, и в 2025 году этот уровень сохраняется.

60% всех инвестиций в израильские стартапы приходятся на компании в двух сферах – кибербезопасность и корпоративное программное обеспечение.

60% капитала, инвестированного в стартапы в Израиле в 2025 году: в киберкомпании и корпоративное программное обеспечение. Остальные сферы привлекают значительно меньше денег. Относительный существенный рост отмечен в привлечении финансирования стартапами в сфере квантовых технологий, получивших в 2024 году 400 миллионов долларов.

В сфере слияний и поглощений (то есть покупки израильских стартапов) 2025 год уже гарантированно будет рекордным за счет сделки Google-Wiz, стоимость которой составила 32 миллиарда долларов, но и 2024 вошел в тройку лидеров по этому показателю за последнее десятилетие. Вместе с тем, количество сделок (110), хотя и выросло по сравнению с антирекордом 2023 года (85), все еще заметно ниже среднего многолетнего показателя (около 140). То есть картина та же что и в сфере мобилизации капитала – меньше сделок, но большая стоимость каждой отдельной сделки.

В 2024 году Израиль сохранил свою позицию пятого по величине в мире хаба по объему привлечения венчурного капитала, с общими привлечениями 10,6 миллиарда долларов, уступая только Кремниевой долине, Бостону, Лос-Анджелесу и Нью-Йорку.

Из негативных показателей 2024 года следует отметить прежде всего продолжение стагнации кадров в сфере высоких технологий. Общее количество работников хайтека в Израиле прекратило расти и третий год подряд находится на уровне 390-400 тысяч человек, после того, как удвоилось за предшествующее десятилетие. В первом полугодии 2025 года отмечен рост на 1,2%, что также существенно меньше темпов прироста населения. По состоянию на первую половину 2025 года, только 34% работников хайтека – женщины. Почти половина работников хайтека в Израиле (48,2%) заняты в сфере НИОКР, и это на 6,5% меньше, чем в первой половине 2024 года, то есть на 14000 человек меньше. Поскольку 85% государственных доходов от хайтека приходятся на прямые налоги, стагнация кадров означает стагнацию сбора налогов.

Продолжается сокращение количества открываемых в Израиле стартап-компаний. Это многолетняя тенденция, начавшаяся еще в 2014 году, когда были открыты рекордные 1404 стартапа. Тенденция резко ускорилась в 2022 году и в 2024 году новых стартапов было чуть больше 500.

Вместе с тем, отмечается заметный рост подачи заявок на получение поддержки новых стартапов от управления инноваций (с 340 в 2023 году до 500 в 2024 году), что может свидетельствовать о потенциале перелома этой тенденции.

Большинство новых стартапов открываются в сферах корпоративного ПО, финансовых технологий, онлайн-торговли и кибербезопасности. В то же время отмечается рост удельной доли стартапов в таких сферах как медицинская аппаратура и энергетика.

Также следует отметить существенное сокращение привлечения капитала израильскими венчурными фондами. 22 фонда с общей суммой 1,3 миллиарда долларов это возврат к уровню 2015 года.

Отдельная глава отчета посвящена состоянию сектора глубоких технологий. Глубокие технологии (Deep Tech) представляют собой инновационные разработки, основанные на прорывных научных достижениях и требующие длительных периодов исследований – от 7 до 20 лет от идеи до коммерческого продукта. В отличие от обычных IT-стартапов, которые создают новые бизнес-модели на основе существующих технологий, диптек-компании разрабатывают принципиально новые технологические решения, способные изменить целые отрасли.

Согласно отчету, в Израиле действуют около 1500 диптек-компаний, которые за период с 2019 по 2025 год мобилизовали 28 миллиардов долларов инвестиций, что ставит Израиль на второе место после США.