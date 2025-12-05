x
05 декабря 2025
|
последняя новость: 15:35
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
05 декабря 2025
|
05 декабря 2025
|
последняя новость: 15:35
05 декабря 2025
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Спорт

Рекорд Кейна. 9 голов "Эдмонтона". Результаты матчей НХЛ

Хоккей
НХЛ
время публикации: 05 декабря 2025 г., 15:35 | последнее обновление: 05 декабря 2025 г., 15:44
Рекорд Кейна. 9 голов "Эдмонтона". Результаты матчей НХЛ
AP Photo/Paul Sancya

Состоялись матчи регулярного чемпионата НХЛ. "Эдмонтон" разгромил "Сиэтл" 6:4.

Коламбус Блю Джекетс - Детройт Ред Уингз 6:5 (буллиты)

Адам Фантилли сравнял счет за 91 секунду до конца основного времени. Он же реализовал единственный буллит в послематчевой серии. Он в этом матче забил два гола.

По 3 результативные передачи делали хоккеисты "Коламбуса" Шон Монахан и Зак Веренски.

"Коламбус" набрал очки в восьмом домашнем матче подряд.

Патрик Кейн (Детройт) набрал два (1 + 1) очка. Это 359-я игра, в которой он набрал более 1 очка - рекорд для хоккеистов НХЛ, родившихся в США.

Калгари Флэймз - Миннесота Уайлд 4:1

Еврейский защитник "Миннесоты" Зеэв Буюм сделал результативную передачу.

На 44-й мину те счет был 1:1.

Прервалась серия из 12 игр, в которых "Миннесота" набиралда очки.

Эдмонтон Ойлерз - Сиэтл Кракен 9:4

"Сиэтл" проиграл четвертый матч подряд.

По 4 очка набрали лидеры "нефтяников" Коннор Макдэвид (3 + 1) и Леон Дарйзайтль (3 +1). 13-й хет-трик Макдэвида - он делит с Марком Мессье четвертое место в истории "Эдмонтона".

Лос-Анджелес Кингз - Чикаго Блэк Хоукс 1:2

Спорт
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Спорт // 05 декабря 2025

Панарин набрал 900 очков. Достижение Шефера. Результаты матчей НХЛ
// https://www.newsru.co.il/ // Спорт // 05 декабря 2025

Достижения Арвидссона, "Торонто" и Стэмкоса. Результаты матчей НХЛ
// https://www.newsru.co.il/ // Спорт // 04 декабря 2025

Шутауты Эттингера и Веймелки. Результаты матчей НХЛ
// https://www.newsru.co.il/ // Спорт // 03 декабря 2025

Патрик Кейн установил рекорд НХЛ. Результаты матчей