Рекорд Кейна. 9 голов "Эдмонтона". Результаты матчей НХЛ
Состоялись матчи регулярного чемпионата НХЛ. "Эдмонтон" разгромил "Сиэтл" 6:4.
Коламбус Блю Джекетс - Детройт Ред Уингз 6:5 (буллиты)
Адам Фантилли сравнял счет за 91 секунду до конца основного времени. Он же реализовал единственный буллит в послематчевой серии. Он в этом матче забил два гола.
По 3 результативные передачи делали хоккеисты "Коламбуса" Шон Монахан и Зак Веренски.
"Коламбус" набрал очки в восьмом домашнем матче подряд.
Патрик Кейн (Детройт) набрал два (1 + 1) очка. Это 359-я игра, в которой он набрал более 1 очка - рекорд для хоккеистов НХЛ, родившихся в США.
Калгари Флэймз - Миннесота Уайлд 4:1
Еврейский защитник "Миннесоты" Зеэв Буюм сделал результативную передачу.
На 44-й мину те счет был 1:1.
Прервалась серия из 12 игр, в которых "Миннесота" набиралда очки.
Эдмонтон Ойлерз - Сиэтл Кракен 9:4
"Сиэтл" проиграл четвертый матч подряд.
По 4 очка набрали лидеры "нефтяников" Коннор Макдэвид (3 + 1) и Леон Дарйзайтль (3 +1). 13-й хет-трик Макдэвида - он делит с Марком Мессье четвертое место в истории "Эдмонтона".
Лос-Анджелес Кингз - Чикаго Блэк Хоукс 1:2