Рекорд Кейна. 9 голов "Эдмонтона". Результаты матчей НХЛ

Состоялись матчи регулярного чемпионата НХЛ. "Эдмонтон" разгромил "Сиэтл" 6:4.

Коламбус Блю Джекетс - Детройт Ред Уингз 6:5 (буллиты)

Адам Фантилли сравнял счет за 91 секунду до конца основного времени. Он же реализовал единственный буллит в послематчевой серии. Он в этом матче забил два гола.

По 3 результативные передачи делали хоккеисты "Коламбуса" Шон Монахан и Зак Веренски.

"Коламбус" набрал очки в восьмом домашнем матче подряд.

Патрик Кейн (Детройт) набрал два (1 + 1) очка. Это 359-я игра, в которой он набрал более 1 очка - рекорд для хоккеистов НХЛ, родившихся в США.

Калгари Флэймз - Миннесота Уайлд 4:1

Еврейский защитник "Миннесоты" Зеэв Буюм сделал результативную передачу.

На 44-й мину те счет был 1:1.

Прервалась серия из 12 игр, в которых "Миннесота" набиралда очки.

Эдмонтон Ойлерз - Сиэтл Кракен 9:4

"Сиэтл" проиграл четвертый матч подряд.

По 4 очка набрали лидеры "нефтяников" Коннор Макдэвид (3 + 1) и Леон Дарйзайтль (3 +1). 13-й хет-трик Макдэвида - он делит с Марком Мессье четвертое место в истории "Эдмонтона".

Лос-Анджелес Кингз - Чикаго Блэк Хоукс 1:2