Отчет минюста: безвизовый режим принес поток просьб о предоставлении убежища в Израиле

Согласно опубликованному в понедельник, 18 августа, отчету о деятельности судов по вопросам народонаселения и миграции, ежегодно количество просьб о предоставлении убежища в Израиле удваивается – несмотря на то, что количество положительных ответов на эти просьбы относительно невелико. Специалисты полагают, что подача просьбы о предоставлении убежища в Израиле – это способ иностранных граждан задержаться на территории Израиля.

Отчет, систематизирующий данные за 2022-2024 годы, рассматривает деятельность апелляционных судов и судов по контролю над содержанием под стражей незаконно находящихся в Израиле лиц. В соответствии с этим документом, в 2024 году в апелляционном суде было открыто 2943 дела по апелляциям, рассмотрение 3080 апелляций было завершено.

Самые распространенные темы апелляций в 2024 году: воссоединение семей (41%), гуманитарные (16%), предоставление убежища (10%), въезд в Израиль (8%), работа (включая сферу ухода) и учеба в Израиле – 8%. В отчете указано, что 95% апелляций в прошедшем году были поданы онлайн.

По данным отчета, с 2009 по 2024 годы было подано свыше 100 тысяч заявлений о предоставлении убежища, из них 26 тысяч заявлений все еще находятся на рассмотрении – это один из самых высоких показателей в западном мире учитывая численность населения. Суд полагает, что длительный срок рассмотрения таких дел является стимулом для подачи заявлений на предоставления убежища в Израиле – даже если для этого нет никаких оснований.

В качестве примера приводится дело супругов из Беларуси, которые подали заявление о предоставлении убежища в связи с тяжелой политической ситуацией на родине: они заявили, что один из них подвергся избиению по политическим мотивам, и жизни обоих угрожали. Однако на заседании суда они признались, что насилие – в целом – было на демонстрациях, в которых они участвовали, но не применялось против них самих. Однако на время рассмотрения их запроса и апелляции супруги получили временное разрешение на работу в Израиле – и это, по мнению составителей отчета, один из главных мотивов подачи просьб о предоставлении убежища.

На примере этого процесса в отчете говорится, что сразу после введения безвизового режима начался поток заявлений граждан Беларуси о предоставлении убежища в Израиле – так, если в 2021 году таких просьб было всего восемь, то в 2023 году их стало уже 688. Заявления продолжали поступать и в период войны в Израиле.

В соответствии с изменениями в мире, меняется и основной состав подающих заявление на предоставление убежища в Израиле: если в 2018-2022 годах значительное количество обращений подавали инфильтраты из Судана и Эритреи, то с 2022 года, с началом войны в Украине, выросла доля просителей убежища из Украины и из Беларуси, тогда как апелляции от суданцев и эритрейцев, по большей части, были к тому времени закрыты.

В отчете содержатся и данные о содержании под стражей лиц, незаконно находящихся на территории Израиля. В 2024 году было рассмотрено 2127 таких дел. Большинство задержанных были гражданами Таиланда (176 человек), далее следуют Филиппины (166 человек), Грузия (158 задержанных) и Турция (139 задержанных). В 2024 году рассматривались также дела 104 граждан Молдовы, 63 граждан России, 90 граждан Китая, семи граждан Украины и 47 граждан Узбекистана.