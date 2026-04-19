Экономика

Малый бизнес в Израиле ждет утверждения компенсаций за ущерб во время войны

время публикации: 19 апреля 2026 г., 07:41 | последнее обновление: 19 апреля 2026 г., 07:41
Малый бизнес в Израиле ждет утверждения компенсаций за ущерб во время войны
Chaim Goldberg/Flash90

Израильский малый бизнес по-прежнему не получил утвержденный механизм компенсаций за ущерб, причиненный в ходе операции "Рычание льва" (с 28 февраля по 8 апреля 2026 года).

Как отмечает "Калькалист" со ссылкой на президента ЛАХАВ – Объединения организаций независимых работников и бизнеса – адвоката Рои Коэна, пока депутаты и правительство затягивают решения, сотни тысяч владельцев предприятий остаются без денег, несмотря на серьезный ущерб, причиненный войной. Многим предпринимателям приходится брать банковские кредиты под двузначные проценты, чтобы продолжать работу и покрывать текущие расходы. По словам Коэна, бизнес-сектор до сих пор не получил ни одного шекеля в качестве авансовых выплат, хотя, по его оценке, в первый месяц войны ущерб затронул около 80% предприятий.

Рои Коэн утверждает, что в Израиле "перепутаны роли", поскольку именно владельцы бизнеса обеспечивают налоговые поступления, из которых затем выплачиваются зарплаты государственному сектору. ЛАХАВ требует немедленно утвердить понятный и постоянный механизм компенсаций, без задержек, черновиков и частичных обещаний.

Издание "Глобс" ранее писало, что обсуждаемый план должен охватывать бизнесы с падением оборота не менее чем на 25% и с оборотом до 400 млн шекелей, однако предприниматели опасаются, что даже после утверждения он не покроет реальный ущерб – включая отмену заказов, мероприятий и резкое падение выручки.

