26 марта 2026
последняя новость: 15:46
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
Экономика

С начала войны подано более 20 тысяч исков о компенсации ущерба от обстрелов

Война с Ираном
Компенсации и выплаты
время публикации: 26 марта 2026 г., 14:51 | последнее обновление: 26 марта 2026 г., 14:51
Пресс-служба полиции Израиля

С начала операции "Рычание льва" в Компенсационный фонд Налогового управления подано 20157 исков о возмещении имущественного ущерба. 13345 исков связаны с ущербом зданиям, 2000 – с ущербом содержимому домов и домашней утвари, 4377 – с ущербом автомобилям, еще 435 исков касаются других видов ущерба.

Из общего числа поданных исков 16530 – это заявления, по которым оценщик уже посетил место и оценил ущерб, либо заявления, поданные по ускоренной процедуре, где визит оценщика не требуется. Это составляет 82% от общего числа исков.

Распределение исков по основным населенным пунктам: Тель-Авив – 4321, Беэр-Шева – 2811, Арад – 1841, Бейт-Шемеш – 1380, Димона – 1148, Петах-Тиква – 727, Ришон ле-Цион – 518, Рамат-Ган – 468, Бней-Брак – 453, Иерусалим – 253, Кирьят-Шмона – 156, Кирьят-Бялик – 109, Эйлат – 45.

