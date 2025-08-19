Германия купила у Израиля лазерные системы для ВВС без тендера "из-за отсутствия аналогов на рынке"
время публикации: 19 августа 2025 г., 13:11 | последнее обновление: 19 августа 2025 г., 13:11
Германское федеральное управление по оборонным закупкам заключило контракт с израильским государственным оборонным концерном "Рафаэль" на поставку лазерных систем целеуказания LITENING V.
Контракт был подписан без проведения тендера в связи с отсутствием технических аналогов на рынке – "Рафаэль" является единственным производителем, способным поставить такие системы.
LITENING V считается самым современным поколением лазерных систем целеуказания, обеспечивая возможности распознавания цели, слежения за ней и высокой точных воздушных ударов.
90 закупаемых систем планируется интегрировать в германское военное оборудование.
