Германия купила у Израиля лазерные системы для ВВС без тендера "из-за отсутствия аналогов на рынке"

Германское федеральное управление по оборонным закупкам заключило контракт с израильским государственным оборонным концерном "Рафаэль" на поставку лазерных систем целеуказания LITENING V.

Контракт был подписан без проведения тендера в связи с отсутствием технических аналогов на рынке – "Рафаэль" является единственным производителем, способным поставить такие системы.

LITENING V считается самым современным поколением лазерных систем целеуказания, обеспечивая возможности распознавания цели, слежения за ней и высокой точных воздушных ударов.

90 закупаемых систем планируется интегрировать в германское военное оборудование.