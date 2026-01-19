"Рафаэль" оснастит "Ветровками" танки четырех стран NATO за 1,2 млрд шекелей

Израильский государственный оборонный концерн "Рафаэль" объявил о заключении сделки на поставку систем активной защиты типа "Меиль Руах" ("Ветровка", Trophy) четырем странам Северо-Атлантического альянса на общую сумму около 330 миллионов евро (около 1,2 млрд шекелей).

В рамках партнерства с германо-французской корпорацией KNDS "Рафаэль" через свою европейскую "дочку" EuroTrophy GmbH оснастит "Ветровками" танки Leopard 2 модели A8 для армий Чехии, Хорватии, Литвы и Нидерландов.

Помимо собственно поставки систем сделка включает снабжение запчастями, обучение и логистическую поддержку.

Помимо танков ЦАХАЛа, система уже установлена на танках Abrams армии США, а также на танках Leopard 2 немецкой армии. Кроме того, армии Швеции и Испании ранее сообщали о приобретении танков Leopard, оснащенных системой.