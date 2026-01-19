x
19 января 2026
|
последняя новость: 22:19
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
19 января 2026
|
19 января 2026
|
последняя новость: 22:19
19 января 2026
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Экономика

"Рафаэль" оснастит "Ветровками" танки четырех стран NATO за 1,2 млрд шекелей

Оборонка
NATO
время публикации: 19 января 2026 г., 22:19 | последнее обновление: 19 января 2026 г., 22:19
"Рафаэль" оснастит "Ветровками" танки четырех стран NATO за 1,2 млрд шекелей
Wikipedia.org . Фото: NatanFlayer

Израильский государственный оборонный концерн "Рафаэль" объявил о заключении сделки на поставку систем активной защиты типа "Меиль Руах" ("Ветровка", Trophy) четырем странам Северо-Атлантического альянса на общую сумму около 330 миллионов евро (около 1,2 млрд шекелей).

В рамках партнерства с германо-французской корпорацией KNDS "Рафаэль" через свою европейскую "дочку" EuroTrophy GmbH оснастит "Ветровками" танки Leopard 2 модели A8 для армий Чехии, Хорватии, Литвы и Нидерландов.

Помимо собственно поставки систем сделка включает снабжение запчастями, обучение и логистическую поддержку.

Помимо танков ЦАХАЛа, система уже установлена на танках Abrams армии США, а также на танках Leopard 2 немецкой армии. Кроме того, армии Швеции и Испании ранее сообщали о приобретении танков Leopard, оснащенных системой.

Экономика
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Экономика // 06 января 2026

"Эльбит" поставит системы активной защиты для бронетехники NATO
// https://www.newsru.co.il/ // Экономика // 04 сентября 2025

Hyundai оснастит южнокорейские танки израильскими "Ветровками"
// https://www.newsru.co.il/ // Экономика // 16 мая 2025

Финляндия оснастит свои бронемашины израильскими "Ветровками"