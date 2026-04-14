МЭА: в марте Россия удвоила доходы от экспорта нефти

Международное энергетическое агентство опубликовало месячный отчет, согласно которому, доходы России от экспорта нефти и нефтепродуктов в марте 2026 года достигли 19,04 миллиардов долларов – на 9,7 миллиарда долларов больше, чем месяцем ранее.

Объем российского нефтяного экспорта составил 7,1 миллиона баррелей в сутки – на 320000 баррелей больше, чем в феврале. Главным покупателем российской нефти является Индия. В истекшем месяце сюда поставлялось два миллиона б/с, что на 930000 баррелей в сутки больше, чем в феврале.

В отчете отмечается, что главные причины роста российских доходов – рост цен на нефть после начала войны на Ближнем Востоке и блокада Ираном Ормузского пролива, а также решение президента США Дональда Трампа временно отменить санкции против российской энергодобывающей отрасли, чтобы стабилизировать цены.

Согласно документу, России будет сложно поддерживать подобный уровень экспорта в связи с украинскими ударами по топливной и портовой инфраструктуре. Неясно также, будет ли продлен срок замораживания санкций американской администрацией.