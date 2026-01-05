x
05 января 2026
|
последняя новость: 11:38
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
05 января 2026
|
05 января 2026
|
последняя новость: 11:38
05 января 2026
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Экономика

С владельцев крыш с фотовольтовыми элементами взыщут задним числом плату за управление электросетью

Инфраструктура
Энергия
время публикации: 05 января 2026 г., 11:17 | последнее обновление: 05 января 2026 г., 11:17
С владельцев крыш с фотовольтовыми элементами взыщут задним числом плату за управление электросетью
Chen Leopold / Flash 90

Израильская электрическая компания ("Хеврат Хашмаль") в октябре 2025 года начала взимание платы за управление электросетью с владельцев фотовольтовых (солнечных) панелей на крышах домов.

Взимание платы основано на решении Управления электроэнергетики от марта 2022 года, которое до сих пор не было реализовано из-за задержек в разработке необходимых систем в "Хеврат Хашмаль".

Как сообщает "Глобс", теперь в компании намерены взыскать плату задним числом за два года, предшествовавших началу взимания ежемесячной платы. Ретроактивное взыскание касается тех, кто установил панели начиная с 2022 года.

Солнечные панели на крышах считаются особенно выгодной инвестицией с доходностью около 15% годовых от стоимости установки системы (которая достигает десятков тысяч шекелей). Каждый произведенный кВт·ч оплачивается по особенно щедрому тарифу: 48 агорот за кВт·ч (по сравнению с 7–20 агорот за кВт·ч на коммерческих наземных солнечных электростанциях) и даже 54 агоры за кВт·ч для жителей городских районов. С декабря прошлого года установка таких панелей стала обязательной для всех частных домов с подходящим размером крыши, получающих разрешение на строительство.

Электроэнергия, произведенная солнечными панелями на крыше, может продаваться в сеть или использоваться для собственного потребления в доме вместо покупки электричества из сети. Однако электроэнергия для собственного потребления не достается бесплатно: согласно правилам, домашние производители электроэнергии должны платить Электрической компании "расходы на управление системой", которые сегодня составляют 9,09 агоры за каждый потребленный кВт·ч. Эти средства предназначены для финансирования услуг, предоставляемых "Хеврат Хашмаль" и обеспечивающих бесперебойное потребление, таких как балансировка спроса и поддержание правильной частоты в системе.

Экономика
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Экономика // 11 декабря 2025

Минэнерго продвигает замену солнечных бойлеров на крышах жилых домов на новые технологии
// https://www.newsru.co.il/ // Экономика // 27 июня 2025

С декабря установка фотовольтовых элементов на крышах новых зданий в Израиле станет обязательной