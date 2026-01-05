С владельцев крыш с фотовольтовыми элементами взыщут задним числом плату за управление электросетью

Израильская электрическая компания ("Хеврат Хашмаль") в октябре 2025 года начала взимание платы за управление электросетью с владельцев фотовольтовых (солнечных) панелей на крышах домов.

Взимание платы основано на решении Управления электроэнергетики от марта 2022 года, которое до сих пор не было реализовано из-за задержек в разработке необходимых систем в "Хеврат Хашмаль".

Как сообщает "Глобс", теперь в компании намерены взыскать плату задним числом за два года, предшествовавших началу взимания ежемесячной платы. Ретроактивное взыскание касается тех, кто установил панели начиная с 2022 года.

Солнечные панели на крышах считаются особенно выгодной инвестицией с доходностью около 15% годовых от стоимости установки системы (которая достигает десятков тысяч шекелей). Каждый произведенный кВт·ч оплачивается по особенно щедрому тарифу: 48 агорот за кВт·ч (по сравнению с 7–20 агорот за кВт·ч на коммерческих наземных солнечных электростанциях) и даже 54 агоры за кВт·ч для жителей городских районов. С декабря прошлого года установка таких панелей стала обязательной для всех частных домов с подходящим размером крыши, получающих разрешение на строительство.

Электроэнергия, произведенная солнечными панелями на крыше, может продаваться в сеть или использоваться для собственного потребления в доме вместо покупки электричества из сети. Однако электроэнергия для собственного потребления не достается бесплатно: согласно правилам, домашние производители электроэнергии должны платить Электрической компании "расходы на управление системой", которые сегодня составляют 9,09 агоры за каждый потребленный кВт·ч. Эти средства предназначены для финансирования услуг, предоставляемых "Хеврат Хашмаль" и обеспечивающих бесперебойное потребление, таких как балансировка спроса и поддержание правильной частоты в системе.