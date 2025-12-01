x
01 декабря 2025
Экономика

Зарубежные авиакомпании подали в БАГАЦ: требуют компенсации за войну с Ираном

Авиация
Верховный суд/БАГАЦ
Компенсации и выплаты
время публикации: 01 декабря 2025 г., 18:03 | последнее обновление: 01 декабря 2025 г., 18:03
Зарубежные авиакомпании подали в БАГАЦ: требуют компенсации за войну с Ираном
Chaim Goldberg/Flash90

Международная организация гражданской авиации (ICAO) и девять зарубежных авиакомпаний подали иск в Высший суд справедливости (БАГАЦ) против министра транспорта Мири Регев, министра экономики Нира Барката и финансовой комиссии Кнессета.

Истцы требуют от Государства Израиль выплаты компенсации для пассажиров, которые застряли за границей во время операции "Народ как лев" в результате решения израильского правительства закрыть воздушное пространство Израиля на неопределенный срок.

Напомним, министерство финансов Израиля отказалось выделять средства на выплату компенсаций более чем 100 тысячам израильтян, застрявших за границей во время 12-дневной операции "Народ как лев", объясняя отсутствием в бюджете средств на эти цели.

По решению минфина, вопрос о компенсациях министерство транспорта должно решать на основании недавно исправленного закона о компенсациях пассажирам (так называемый "Закон Тиби"). В минтрансе подчеркивают, что "Закон Тиби" предназначен для случаев, когда рейс был отменен авиакомпанией, а не когда государство закрыло небо для полетов, и что нельзя пытаться переложить выплату компенсаций на авиакомпании, поскольку это может привести к их краху".

Экономика
