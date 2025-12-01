Глава Банка Израиля: "Мы пока не приняли решение о выпуске криптошекеля"

Председатель Банка Израиля профессор Амир Ярон, принимавший участие в конференции "Платежи в эпоху инноваций", выступил с обзором темы стейблкойнов и коснулся возможности их эмиссии в Израиле.

Речь идет о цифровых токенах, целью которых является сохранение стабильной стоимости относительно известной валюты, в настоящее время в основном доллара, за которыми стоит структура, управляющая активами, служащими обеспечением. Большинство из них работают на открытых блокчейн-сетях, но на практике они функционируют как финансовая услуга во всех отношениях, только в новой технологической оболочке.

По словам профессора Ярона, при рассмотрении эмиссии стейблкойнов следует делать акцент на следующих аспектах: соотношение резервов к объему эмиссии (валюта, гарантирующая стабильную стоимость, должна быть обеспечена на сто процентов ликвидными резервами, хранящимися на счетах, отдельных от текущей деятельности эмитента), качестве обеспечивающих активов (чтобы стейблкоин выполнял свое обещание, резервные активы должны быть очень безопасными и очень ликвидными, такими, которые можно реализовать даже в периоды напряженности без причинения ненужных убытков), и вопрос выплаты процентов (является ли стейблкойн просто средством оплаты, валютой, или же представляет собой оболочку другого финансового продукта, такого как депозит).

Ярон отметил, что наряду с частными стейблкоинами все больше центральных банков рассматривают выпуск государственной цифровой валюты (CBDC). Речь идет о принципиально разных продуктах, прежде всего потому, что CBDC является обязательством центрального банка, а не частной структуры, и поэтому являются абсолютно безрисковыми.

При этом глава Банка Израиля подчеркнул, что, хотя вопрос эмиссии цифровых шекелей в формате CBDC активно изучается, никаких оперативных решений по данному поводу пока не принято.