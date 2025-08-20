x
20 августа 2025
20 августа 2025
20 августа 2025
последняя новость: 23:01
20 августа 2025
Экономика

Сеть "Йохананоф" оштрафуют на миллион шекелей за введение потребителей в заблуждение

Штрафы
Потребление
время публикации: 20 августа 2025 г., 22:14 | последнее обновление: 20 августа 2025 г., 22:22
Yonatan Sindel/Flash90

Управление защиты прав потребителей и честной торговли объявило о намерении оштрафовать розничную сеть "Йохананоф" на 946.680 шекелей за ряд нарушений Закона о защите прав потребителя.

В частности, сеть обвиняется в неуказании цен на товары, введении потребителей в заблуждение и отсутствии надлежащей маркировки страны производства товаров.

Среди прочего, в филиалах сети были выявлены множественные случаи несоответствия цены на товаре цене при оплате в кассе, и несоответствия страны производителя на прилавке стране производителя на самом товаре.

Сети предоставлены 45 дней для выдвижения аргументов защиты.

