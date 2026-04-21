Экономика

"Битуах Леуми" выплатит часть пособий раньше обычного

время публикации: 21 апреля 2026 г., 12:10 | последнее обновление: 21 апреля 2026 г., 12:18
Институт национального страхования ("Битуах Леуми") изменил в апреле даты выплат некоторых пособий. Пособия по безработице и по обеспечению прожиточного минимума были выплачены 11 апреля, "детские" пособия зашли на счета родителей 20 апреля.

Выплаты, которые обычно заходят на счет 28 числа, будут перечислены уже во вторник, 23 апреля: речь идет о пособиях по старости, по инвалидности, по потере кормильца, на ребенка-инвалида, по уходу, пособия по обеспечению мобильности, пособия пострадавшим на работе, пострадавшим от враждебных действий и алиментах, выплачиваемых через "Битуах Леуми". Об этом сообщает 0404.co.il.

