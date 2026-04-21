ServiceNow купил израильский стартап Armis Евгения Диброва и Надира Израэля за $7,7 млрд

Американская компания по управлению бизнес-процессами ServiceNow завершила сделку по приобретению израильской компании кибербезопасности Armis.

Стоимость сделки составила 7,7 миллиарда долларов.

Компания Armis была основана в 2015 году Евгением Дибровым и Надиром Израэлем, познакомившимися во время службы в подразделении военной разведки 81. Компания специализируется на защите критической инфраструктуры.

Среди клиентов компании - производственные предприятия, энергетические компании, авиакомпании, больницы и федеральные агентства США. Armis обслуживает десятки процентов компаний из списка Fortune 100, а также государственные и оборонные структуры.

Завершение сделки последовало вскоре после того, как ServiceNow закрыл ещё одно крупное приобретение - компанию Veza (в марте 2026 года), специализирующейся на управлении цифровыми идентификаторами на основе ИИ. Сочетание возможностей Armis (отслеживание устройств) и Veza (управление правами доступа) позволяет ServiceNow предложить сквозное решение.