Власти Египта откажут неплательщикам алиментов в доступе к государственным услугам

Египетский депутат Санаа Саид, член Национального совета по делам женщин, озвучила новые меры по борьбе с уклонением от уплаты алиментов.

Генеральный прокурор Египта принял решение о внесении злостных неплательщиков в списки наблюдения, а Министерство юстиции активировало решение о приостановке предоставления им государственных услуг.

По словам Саид пояснила, что речь идет о таких услугах, как оформление удостоверений личности, выдача лицензий, а также подключение к электро- и водоснабжению.