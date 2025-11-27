x
27 ноября 2025
Мир

Швейцария предъявила счет пропалестинским активистам из "Флотилии Сумуда"

время публикации: 27 ноября 2025 г., 19:54 | последнее обновление: 27 ноября 2025 г., 20:01
Швейцария предъявила счет пропалестинским активистам из "Флотилии Сумуда"
Пресс-служба МИД Израиля

Граждане Швейцарии, принимавшие участие в пропалестинской "Флотилии Сумуда", которые были задержаны при попытке прорваться в сектор Газы и депортированы из Израиля, получили от властей Швейцарии счет к оплате – их обязывают возместить расходы на собственную депортацию. Об этом сообщает турецкое информационное агентство "Анадолу", с которым связались активисты.

Подданный Швейцарии Самюэль Креттенан заявил, что обнаружил в своем почтовом ящике письмо с требованием возместить понесенные государством расходы: в частности, его обязали оплатить контакты министерства иностранных дел Швейцарии с израильскими властями, посещение сотрудниками консульства в тюрьме и содействие в возвращении активистов домой.

Креттенан заявил, что не собирается ничего платить, поскольку "швейцарское швейцарское правительство выполнило свои обязанности по отношению к задержанным гражданам в самом минимальном объеме". Он также утверждает, что в соответствии с Венской конвенцией эти услуги должны предоставляться бесплатно.

По словам участника "Флотилии Сумуда", ему предъявили счет более чем на 800 швейцарских франков, включая расходы на приобретение одежды.

