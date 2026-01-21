Верховный суд отказался пересматривать решение по иску против Booking

Председатель Верховного суда Ицхак Амит отклонил ходатайство международного туристического агентства Agoda, дочерней фирмы платформы бронирования отелей Booking, о пересмотре решения, вынесенного по иску против него в мае 2024 года.

Тогда Верховный суд постановил, что параграф пользовательского соглашения, согласно которому любые разногласия между агентством и его клиентами подлежат рассмотрению в судах Сингапура, является недействительным, и разрешил рассматривать представительский иск против агентства в Израиле.

Решение судьи Амита еще раз устанавливает, что международные компании, работающие в Израиле, не могут устанавливать для розничных клиентов применение международного права вместо израильского.

Представительский иск против компании был подан в связи указанием цен без учета НДС, что является нарушением закона о правах потребителя.