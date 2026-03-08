x
08 марта 2026
|
последняя новость: 10:14
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
Новая Версия Сайта
08 марта 2026
|
08 марта 2026
|
последняя новость: 10:14
08 марта 2026
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Спорт

"Формула-1". Победителем "Гран-при Австралии" стал Джордж Расселл

Формула-1
время публикации: 08 марта 2026 г., 09:28 | последнее обновление: 08 марта 2026 г., 09:28
"Формула-1". Победителем "Гран-при Австралии" стал Джордж Расселл
AP Photo/Scott Barbour

Завершился первый этап чемпионата "Формулы-1" - "Гран-при Австралии".

Победил пилот "Мерседеса" Джорпдж Расселл, накануне ставший победителем квалификации.

Вторым финишировал его товарищ по команде Андреа Кими Антонелли.

Третьим финишировал гонщик "Феррари" Шарль Леклер.

Действующий чемпион Ландо Норрис финишировал пятым.

Многократный чемпион Макс Ферстаппен, попавший вчера в аварию, финишировал шестым.

Спорт
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Спорт // 07 марта 2026

"Формула-1". Квалификация Гран-при Австралии. Макс Ферстаппен попал в аварию
// https://www.newsru.co.il/ // Спорт // 07 декабря 2025

Ландо Норрис стал чемпионом "Формулы-1"
// https://www.newsru.co.il/ // Спорт // 23 ноября 2025

"Формула-1". В Лас-Вегасе победил Макс Ферстаппен
// https://www.newsru.co.il/ // Спорт // 14 августа 2025

Израильтянин Ариэль Элькин занял второе место в 2025 USF Pro 2000 Championship