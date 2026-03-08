"Формула-1". Победителем "Гран-при Австралии" стал Джордж Расселл
Завершился первый этап чемпионата "Формулы-1" - "Гран-при Австралии".
Победил пилот "Мерседеса" Джорпдж Расселл, накануне ставший победителем квалификации.
Вторым финишировал его товарищ по команде Андреа Кими Антонелли.
Третьим финишировал гонщик "Феррари" Шарль Леклер.
Действующий чемпион Ландо Норрис финишировал пятым.
Многократный чемпион Макс Ферстаппен, попавший вчера в аварию, финишировал шестым.
