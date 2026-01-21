ITA возобновляет полеты в Израиль в полном объеме

Итальянская авиакомпания ITA из группы Lufthansa объявила о возобновлении работы на маршруте Тель-Авив-Рим в обычном режиме по зимнему расписанию.

Напомним, что пять дней назад компания отменила ночные полеты и сократила объем деятельности на маршруте с двух рейсов в сутки до одного рейса в сутки из-за роста угрозы возобновления военных действий между Израилем и Ираном.

Обновленное расписание на зиму 2026 года включает два ежедневных вылета из аэропорта Бен-Гурион: ранний утренний рейс (AZ809) в 05:15, приземляющийся в Риме в 08:05, и дневной рейс (AZ807), вылетающий в 14:55 и приземляющийся в 17:40. В обратном направлении рейсы из Рима (AZ806 и AZ810) будут вылетать в 09:15 и 22:50, что позволяет особенно удобные стыковки с дальнемагистральными рейсами.