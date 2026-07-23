Дефицит кадров по уходу за пожилыми в Израиле: на одного иностранного работника шесть нуждающихся

Новый отчет Управления народонаселения и иммиграции указывает на углубляющийся дефицит работников по уходу за пожилыми людьми. По данным, приведенным Ронит Зильберштейн в "А-Йом", число имеющих право на пособие по уходу выросло со 180 тысяч в 2018 году до 392 тысяч в 2025-м.

Около 95% пожилых людей, нуждающихся в постоянном уходе, остаются дома. Из-за нехватки иностранных работников тысячи семей месяцами ждут сиделку, сокращают рабочее время родственников или оплачивают частный уход.

На конец марта 2026 года в Израиле находились 237 тысяч иностранных работников, из них около 42 тысяч – без законного статуса. Сфера ухода остается крупнейшим работодателем иностранной рабочей силы.

Без увеличения квот и сокращения бюрократии обеспечить уход за стареющим населением будет невозможно, отмечается в публикации.