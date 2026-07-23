x
23 июля 2026
|
последняя новость: 11:04
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
Новая Версия Сайта
23 июля 2026
|
23 июля 2026
|
последняя новость: 11:04
23 июля 2026
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Экономика

Дефицит кадров по уходу за пожилыми в Израиле: на одного иностранного работника шесть нуждающихся

Рынок труда
Социальные проблемы
время публикации: 23 июля 2026 г., 10:47 | последнее обновление: 23 июля 2026 г., 10:57
Дефицит кадров по уходу за пожилыми в Израиле: на одного иностранного работника шесть нуждающихся
Yossi Aloni/FLASH90

Новый отчет Управления народонаселения и иммиграции указывает на углубляющийся дефицит работников по уходу за пожилыми людьми. По данным, приведенным Ронит Зильберштейн в "А-Йом", число имеющих право на пособие по уходу выросло со 180 тысяч в 2018 году до 392 тысяч в 2025-м.

Около 95% пожилых людей, нуждающихся в постоянном уходе, остаются дома. Из-за нехватки иностранных работников тысячи семей месяцами ждут сиделку, сокращают рабочее время родственников или оплачивают частный уход.

На конец марта 2026 года в Израиле находились 237 тысяч иностранных работников, из них около 42 тысяч – без законного статуса. Сфера ухода остается крупнейшим работодателем иностранной рабочей силы.

Без увеличения квот и сокращения бюрократии обеспечить уход за стареющим населением будет невозможно, отмечается в публикации.

Экономика
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Наука и Хайтек // 15 июля 2026

Израильские школьники завоевали пять медалей на Международной олимпиаде по физике
// https://www.newsru.co.il/ // Наука и Хайтек // 21 июля 2025

Израиль показал лучший результат за все годы на международной олимпиаде по математике