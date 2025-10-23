Банк "Апоалим" пошел на попятный под давлением рабкома

После нескольких дней забастовочных санкций руководство банка "Апоалим" объявило о приостановке реализации плана оптимизации работы банка на 2025-2028 годы, о котором объявил генеральный директор банка Ядин Антаби в декабре 2024 года.

Также было объявлено об отмене решения об удержании из зарплат работников стоимости дней, пропущенных из-за забастовки.

В рамках плана предусмотрено сокращение 770 ставок, около 10% от общего штата. Рабком банка возражает против плана, утверждая, что он увеличит нагрузку на работников и ухудшит обслуживание клиентов. Рабком также ссылается на рекордные прибыли банка, утверждая, что план нецелесообразен.