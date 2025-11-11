"Глобс": порты Турции прекратили пропускать грузы с этикетками на иврите

Издание "Глобс" сообщает со ссылкой на двух импортеров, что турецкие порты прекратили в последние дни пропускать грузы с этикетками на иврите, даже если они по накладной не предназначены для поставки в Израиль.

Данный шаг призван дополнительно ограничить возможность экспорта турецкой продукции в Израиль через третьи страны в рамках эмбарго, введенного Турцией еще в 2024 году.