Одноклассник Менахема-Мендла Лицмана: его травили, потому что он не верил в Ребе-Мессию

Интернет-журналист Даниэль Амрам провел интервью с одноклассником Менахема-Мендла (Менди) Лицмана, который предположительно покончил с собой во время массовой демонстрации ультраортодоксов в Иерусалиме. По словам молодого человека, который чувствует личную ответственность за произошедшее, Лицман приехал в израильскую школу из Детройта, где принадлежал к прослойке хасидов Хабада, которые не верили, что покойный Любавичский ребе является Мессией. В самой ешиве в Цфате преобладала ярко выраженная "про-мессианская" позиция.

"Это была одна из главных причин буллинга. Он был другим из-за своего течения", – заявил одноклассник в ходе разговора. Он подробно описал, как Лицмана травили, пели ему насмешливые песни, унижали и игнорировали.

Кульминацией стал инцидент за два дня до самоубийства. Одноклассник договорился встретиться с Лицманом, чтобы урегулировать личный конфликт. Однако на встречу явились другие ученики, которые отобрали у Менди телефон и очки, выбросили их в мусорный бак в промзоне и скрылись. "Я видел, как он сидел там и плакал", – признался одноклассник. Перед смертью Менахем-Мендл оставил прощальное сообщение, в котором написал: "Я уже не могу справляться. Прощайте. Встретимся с приходом Мессии".

После смерти седьмого Любавичского ребе, раввина Менахема-Мендла Шнеерсона, в 1994 году внутри движения Хабад возник глубокий раскол между двумя лагерями – "машихистами" и "анти-машихистами". Машихисты продолжают считать, что ребе – это Машиах (Мессия), который либо не умер, либо вскоре воскреснет и откроется всему миру. Они активно распространяют эту веру, вывешивая плакаты и лозунги "Да живет наш господин, учитель и ребе, Царь Машиах, вовеки!"). Анти-машихисты представляют собой более сдержанное крыло, контролирующее официальные структуры Хабада. Они признают, что ребе был великим духовным лидером, но избегают открытых заявлений о его мессианском статусе, считая, что такие высказывания вредят репутации движения.

Менахем-Мендл Лицман родился в семье эмиссаров Хабада в Южной Корее – раввина Ашерa и его супруги Муси Лицман. Учился в ешиве Детройта и в школе-ешиве "Технологический хасидский институт" в Цфате. Одноклассники вспоминают его как скромного, отзывчивого и всегда готового помочь человека.