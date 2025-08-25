x
Минтранс продвигает рассылку счетов за проезд по 6-му шоссе на мобильный телефон

время публикации: 25 августа 2025 г., 12:58
Министерство транспорта представило поправку к законопроекту, которая должна дать операторам платных трасс возможность электронной рассылки счетов за проезд.

На текущий момент пользователям, не имеющим абонемента на проезд, счета отправляются почте, что нередко приводит к задержке в получении или потере счета, как по вине Почтовой компании, так и из-за ошибки в адресе или переезда. Это приводит к тому, что многие водители узнают о долге с большим опозданием, иногда – уже после применения к ним мер исполнительного производства, таких как арест банковского счета.

Новые правила, черновик которых опубликован минтрансом, позволят любому водителю, не имеющему абонемента, подписать "разрешение на цифровую доставку", в рамках которого он предоставит электронный адрес (адрес электронной почты или номер телефона для получения SMS).

Минтранс предлагает снизить стоимость платы за проезд по центральной части шоссе номер 6 для водителей, давших согласие на цифровую доставку.

Следует отметить, что SMS-сообщения и электронные письма "о долге за проезд по 6-му шоссе" являются распространенным механизмом фишинга в Израиле.

