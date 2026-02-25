На 60-м шоссе в результате ДТП пострадала израильтянка, еще один человек заблокирован в машине
время публикации: 25 февраля 2026 г., 18:36 | последнее обновление: 25 февраля 2026 г., 18:54
На 60-й трассе, недалеко от поселка Эли в Самарии, произошла авария с участием двух легковых автомобилей. Парамедики службы скорой помощи "Маген Давид Адом" передали, что в этом ДТП пострадала молодая женщина (примерно 20 лет), она в тяжелом состоянии доставлена в больницу.
Еще один пострадавший (житель Палестинской автономии) получил легкие травмы, с места аварии он эвакуирован "скорой" "Красного Полумесяца".
Полиция сообщила, что в израильском автомобиле заблокирован еще один человек, ведутся работы по его освобождению.
Дорожная полиция расследует обстоятельства ДТП.
