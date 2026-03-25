Израиль уведомил иностранные авиакомпании, что воздушное пространство будет закрыто до 16 апреля

В среду, 25 марта, министерство транспорта Израиля уведомило иностранные аэропорты и авиакомпании о том, что срок закрытия воздушного пространства страны продлен до 16 апреля. Об этом сообщила новостная служба 13-го телеканала.

В уведомлении отмечается, что в случае изменения ситуации в сфере безопасности или прекращения войны, этот срок может измениться.

Таким образом, иностранные авиакомпании, которые еще не отменили свои рейсы в Израиль на начало апреля, теперь официально объявят об их отмене.